Спрос на ипотеку вырос на 20%

В феврале 2023 года ВТБ зафиксировал рост ипотечных кредитов на 20%, по сравнению с январем 2023 года. Об этом пишет «ТАСС».

«Схожую тенденцию мы наблюдаем по всему рынку, основные факторы: большой выбор объектов недвижимости, небольшое снижение цен на рынке в начале года, а также предложения в рамках субсидированных программ застройщиков», – сообщил Евгений Дячкин, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

Чаще всего ипотеку оформляли в Москве и в Московской области, с февраля 2023 года заемщики получили у банка ВТБ кредиты на 22 млрд рублей.

Ипотека пользуется спросом в Красноярском крае, где клиенты ВТБ оформили ипотеку более чем на 5 млрд рублей. А также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где общая сумма кредитов за февраль составила 4,2 млрд рублей.

ВТБ планирует до конца 2023 года предоставить больше 5 трлн рублей для ипотечного кредитования.