Путин заявил, что малый и средний бизнес будет ориентирован на внутренний рынок

Владимир Путин в Послании Федеральному собранию сообщил, что малый и средний бизнес смог избежать избыточного административного регулирования.

Спад в экономике был только во втором квартале 2022 года, сейчас РФ фактически вышла на новый уровень экономики. Появились возможность для прорыва по многим направлениям.

На первый план выходит производство товаров на собственном внутреннем рынке.

Экономисты прогнозируют солидный рост спроса на отечественную продукцию. Эти могут воспользоваться компании из сегмента малого и среднего предпринимательства.