Инвестиции

Введут страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений

Президент России предложил ввести страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений в размере до 2,8 млн рублей. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

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Индекс Мосбиржи $TMOS отреагировал ростом.

«Также надо защитить вложения граждан и в другие долгосрочные инвестиционные инструменты, в том числе от возможного банкротства финансовых посредников. Отдельные решения необходимы для привлечения капитала в быстрорастущие высокотехнологичные бизнесы. Для них будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке, включая налоговые льготы как для компаний, так и для покупателей таких акций», – сказал президент.

В список компаний из индекса Мосбиржи, которые отличаются максимальным ростом, попали  OZON, VKCO, SBERP, PIKK, NLMK,  MAGN, YNDX, TCSG.

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Самозанятые

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Творческий подход востребован: Путин про новые налоговые льготы

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