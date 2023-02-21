Введут страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений
Президент России предложил ввести страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений в размере до 2,8 млн рублей. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
Президент России предложил ввести страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений в размере до 2,8 млн рублей. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
Форекс по-прежнему остается высокорискованным рынком. Расширенный перечень валютных пар кардинально не изменит положения форекс-диллеров.
Президент России предложил ввести страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений в размере до 2,8 млн рублей. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
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