⚡️ Антон Силуанов: речи о повышении налогов сейчас не идет

Средства на поддержку новых регионов заложены в бюджет РФ. И о повышении налогов речь вести не стоит, цитирует слова Антона Силуанова официальный канал Минфина.
Добровольные взносы бизнеса в бюджет РФ предполагаются однократно в этом году.
Добровольные взносы бизнеса в этом году возьмут один раз.
Средства на поддержку новых регионов заложены в бюджет РФ. И о повышении налогов речь вести не стоит, цитирует слова Антона Силуанова официальный канал Минфина.
Добровольные взносы бизнеса в бюджет РФ предполагаются однократно в этом году.
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