Семьи из новых регионов смогут получать материнский капитал

Получить маткапитал можно будет по тем правилам, которые действовали на момент рождения ребенка, объяснет Минтруд.
Например:
- при рождении первенца в 2020 году семья получит маткапитал на первого ребенка;
- при рождении второго или третьего ребенка в 2007 году можно оформить маткапитал на второго или последующих детей.
Размер материнского капитала в 2023 году:
- на первого ребенка (при рождении после 01.01.2020 года) и на второго ребенка (при рождении до 01.01.2020 года) – 586,9 тыс. рублей;
- на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого ребенка – 188,6 тыс. рублей;
- на второго ребенка, рожденного после 2020 года – 775,6 тыс. рублей.