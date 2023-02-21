Социальные пособия

Семьи из новых регионов смогут получать материнский капитал

Родители в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях смогут получить материнский капитал за детей, которые родились, начиная с 2007 года.

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Получить маткапитал можно будет по тем правилам, которые действовали на момент рождения ребенка, объяснет Минтруд.

Например:

  • при рождении первенца в 2020 году семья получит маткапитал на первого ребенка;
  • при рождении второго или третьего ребенка в 2007 году можно оформить маткапитал на второго или последующих детей.

Размер материнского капитала в 2023 году:

  • на первого ребенка (при рождении после 01.01.2020 года) и на второго ребенка (при рождении до 01.01.2020 года) – 586,9 тыс. рублей;
  • на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого ребенка – 188,6 тыс. рублей;
  • на второго ребенка, рожденного после 2020 года – 775,6 тыс. рублей.
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