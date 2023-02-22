Сбермаркет стал больше доставлять продуктов и увеличил годовую прибыль в 1,7 раза

В 2022 году сервис по доставке продуктов из магазинов «Сбермаркет» в 1,7 раза увеличил оборот, с НДС он составляет 103,5 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

За 2022 год компания доставила 37,3 млн заказов, что в 1,6 раза больше, чем в 2021 году.

«Сбермаркет» доставляет продукты в 160 городах. 41% от общего объема продаж приходится на Москву и Московскую область, 6,5% – на Санкт-Петербург и Ленобласть, а 52,5% – на регионы страны.

Компания оказывает услуги по быстрой доставке продуктов и по самовывозу. 33,4% от всех заказов приходится на экспресс-доставку.

Сервис по доставке сотрудничает с 156 федеральными и региональными торговыми сетями.