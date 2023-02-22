Ведение бизнеса

ТПП даст бизнесу рекомендации по итогам послания Путина

Предпринимателям подскажут, как использовать дополнительные преференции, озвученные президентом.

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Торгово-промышленная палата (ТПП) разработает рекомендации для бизнеса, которые будут сформулированы по итогам послания президента Федеральному Собранию. Об этом сообщается на сайте ТПП.

Глава ТПП РФ Сергей Катырин попросил подготовить для предпринимателей необходимые разъяснения о том, что теперь будет иметь приоритетное значение в их работе.

А также сформулировать рекомендации, как бизнесу использовать дополнительные преференции от государства.

Владимир Путин в своем выступлении затронул вопросы, связанные с развитием экономики и бизнеса в стране, сообщил о либерализации уголовного преследования.

ТПП объединяет 148 торгово-промышленных палат из 83 регионов. Совокупный объем услуг для предпринимателей за 2022 год составил 5,6 млрд рублей. Из них 55% коммерческих услуг, а 45% – делегированных государством.

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