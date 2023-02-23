Страховые взносы

Какие выплаты надо указывать в строке 070 персонифицированных сведений

Объект обложения страховыми взносами образуют выплаты и иные вознаграждения, поименованные в пункте 1 статьи 420 НК РФ. Их и надо отражать в строке 070 персонифицированных сведений о физических лицах (КНД 1151162).

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Об этом сообщает УФНС по г. Москве в письме от 07.02.2023 № 27-16/013080@.

В п. 1 ст. 420 НК РФ поименованы выплаты:

  • в рамках трудовых отношений и договоров ГПХ, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг;
  • по договорам авторского заказа, в пользу авторов произведений;
  • по договорам об отчуждении исключительного права на РИД, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования РИД.

Выплаты, не признаваемые объектом обложения страховыми взносами в соответствии с пунктами 4 – 8 статьи 420 НК РФ в строке 070 не отражаются.

Речь идет, в частности, о договорах купли-продажи имущества, выплатах волонтерам.

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Страховые взносы

Какие выплаты надо указывать в строке 070 персонифицированных сведений

Объект обложения страховыми взносами образуют выплаты и иные вознаграждения, поименованные в пункте 1 статьи 420 НК РФ. Их и надо отражать в строке 070 персонифицированных сведений о физических лицах (КНД 1151162).

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