Проект с новым размером соцвычетов по НДФЛ внесли в Госдуму

В статье рассказывается о социальных экспериментах, показанных в фильме «Я и другие» Феликса Соболева, экспериментах Стенли Милгрэма, Соломона Аша и о Стэнфордском тюремном эксперименте Эти работы активно используются правительствами и пропагандой, будут полезны каждому, так как все мы взаимодействуем с социумом.