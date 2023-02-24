Социальный вычет

Проект с новым размером соцвычетов по НДФЛ внесли в Госдуму

Социальные вычеты по НДФЛ повысят. Об этом объявил Владимир Путин. И такой проект в Думу уже внесли. Но его автор – не правительство, а депутат Нина Останина.

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Законопроект предполагает повышение вычета за обучение детей с 50 тыс. до 110 тыс. рублей.

Кроме того, общая сумма социального вычета (на свое обучение, лечение, фитнес) будет повышена со 120 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.

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