Проект с новым размером соцвычетов по НДФЛ внесли в Госдуму

Законопроект предполагает повышение вычета за обучение детей с 50 тыс. до 110 тыс. рублей.
Кроме того, общая сумма социального вычета (на свое обучение, лечение, фитнес) будет повышена со 120 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.
Социальные вычеты по НДФЛ повысят. Об этом объявил Владимир Путин. И такой проект в Думу уже внесли. Но его автор – не правительство, а депутат Нина Останина.
Законопроект предполагает повышение вычета за обучение детей с 50 тыс. до 110 тыс. рублей.
Кроме того, общая сумма социального вычета (на свое обучение, лечение, фитнес) будет повышена со 120 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.
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Социальные вычеты по НДФЛ повысят. Об этом объявил Владимир Путин. И такой проект в Думу уже внесли. Но его автор – не правительство, а депутат Нина Останина.
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