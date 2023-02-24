Электронные подписи

Что принести ИП для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС

Индивидуальному предпринимателю при обращении в Удостоверяющий центр ФНС для получения КСКПЭП надо представить оригиналы паспорта и СНИЛС, а также USB-носитель ключевой информации (токен) для записи квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК или ФСБ.

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  1. Купите токен для записи квалифицированного сертификата проверки электронной подписи  у дистрибьюторов производителей или в специализированных интернет-магазинах.
  2. Подготовьте документы: документ, удостоверяющий личность, страховой номер индивидуального лицевого счета.
  3. Посетите Удостоверяющий центр ФНС и представьте документы и токен. Сотрудники УЦ ФНС проведут идентификацию личности и запишут на предъявленный носитель КЭП и сертификат к нему.
  4. Загрузите необходимое программное обеспечение (КриптоПро CSP и другое нужное программное обеспечение для работы с носителем ключевой информации (токеном) и установите сертификат на свое рабочее место.

Получить КСКПЭП в УЦ ФНС также можно через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц по заявлению. После заполнения электронной формы выберете место и время для визита в УЦ ФНС, чтобы подтвердить личность и забрать электронную подпись.

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи создается после подтверждения достоверности представленных сведений в течение 15 минут с момента подачи заявления и прилагаемых документов.

Вопросы про ЭП одни из самых популярных из тех, что поступают в контакт-центр ФНС. Вот ТОП-10 вопросов-ответов за неделю.

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Электронные подписи

Что принести ИП для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС

Индивидуальному предпринимателю при обращении в Удостоверяющий центр ФНС для получения КСКПЭП надо представить оригиналы паспорта и СНИЛС, а также USB-носитель ключевой информации (токен) для записи квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК или ФСБ.

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