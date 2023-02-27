Налоги, взносы, пошлины

Если банк в начале января не проводил платежку на налоги, это не спасет от пеней

Срок уплаты фиксированных взносов за 2022 год из-за выходных был перенесен на 9 января 2023 года. Но в начале года из-за неразберихи с платежками не все ИП смогли вовремя исполнить обязанность по уплате. Будут пени, предупреждает ФНС.

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ИП утверждают, что не смогли осуществить платеж по независящим от них причинам – например, банк не принимал платежное поручение.

ФНС отвечает, что такого не было.

Ответ звучит так:

«Обстоятельства, при которых в начале 2023 года невозможно было исполнить обязанность, в том числе по причине того, что банк не принимал платежные поручения, не подтверждаются».

Налоговики пояснили, что в НК РФ нет никакого исключения для случаев проблем с уплатой налогов.

Налогоплательщик должен уплачивать налоги. За просрочку будут пени.

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Налоги, взносы, пошлины

Если банк в начале января не проводил платежку на налоги, это не спасет от пеней

Срок уплаты фиксированных взносов за 2022 год из-за выходных был перенесен на 9 января 2023 года. Но в начале года из-за неразберихи с платежками не все ИП смогли вовремя исполнить обязанность по уплате. Будут пени, предупреждает ФНС.

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