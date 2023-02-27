Если банк в начале января не проводил платежку на налоги, это не спасет от пеней

ИП утверждают, что не смогли осуществить платеж по независящим от них причинам – например, банк не принимал платежное поручение.

ФНС отвечает, что такого не было.

Ответ звучит так:

«Обстоятельства, при которых в начале 2023 года невозможно было исполнить обязанность, в том числе по причине того, что банк не принимал платежные поручения, не подтверждаются».

Налоговики пояснили, что в НК РФ нет никакого исключения для случаев проблем с уплатой налогов.

Налогоплательщик должен уплачивать налоги. За просрочку будут пени.