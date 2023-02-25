UnionPay – всё? Банки предупредили о проблемах с картами китайской платежной системы

В службе поддержки МТС-банка, «Уралсиба», «Санкт-Петербурга» и «Зенита» советуют снять наличные всем клиентам, кто находится за границей, пишет FrankMedia.

Банки, попавшие в последний санкционный пакет США: МТС-банк, «Уралсиб», «Приморье», «Санкт-Петербург» (БСПБ) и «Зенит» – предупредили своих клиентов о том, что карты китайской платежной системы UnionPay, которые выпущены ими, могут перестать работать за рубежом.

«Если вы за границей, рекомендуем на всякий случай снять наличные» – указали корреспонденту Frank Media в чате поддержки МТС-банка.

О том, что карты могут перестать работать в ближайшее время также сообщили службы поддержки «Зенита» и «Уралсиба».

Банк «Санкт-Петербург» в рассылке пишет, что тем, кто находится за рубежом лучше «в ближайшие часы снять наличные в банкоматах или совершить необходимые покупки».

Банк «Приморье» написал в своем телеграм-канале, что из-за попадания в санкционный список, операции по его картам UnionPay за границей могут быть заблокированы.

Как следует из информации, размещенной на сайте UnionPay, сейчас в России карты этой платежной системы эмитируют банки: «Русский стандарт», МТС-банк, РСХБ, ГПБ, «Солидарность», Банк Санкт-Петербург (БСПБ), ВБРР, Примсоцбанк, «Приморье», «Зенит», «Почта-банк».