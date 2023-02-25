Приложение МТС-банка пропало из AppStore и Google Play

Приложение МТС Банка удалили из App Store и Google Play.

Банк сообщил, что клиенты, которые уже скачали приложение, смогут пользоваться им и дальше.

24 февраля, США и Великобритания ввели санкции против российских банков, в их числе оказался и МТС Банк

Из магазинов мобильных приложений App Store и Google Play пропало приложение МТС Банка, сообщила кредитная организация в своем Telegram-канале. При этом в Google Play по-прежнему доступны два приложения банка для бизнеса, отмечает Frank Media.

Банк отметил, что те, у кого приложение уже установлено, смогут продолжать им пользоваться и дальше. Владельцы Android-смартфонов могут скачать приложение из магазина RuStore или с сайта банка. Пользователи же iOS-устройств такой возможности пока не имеют — им предлагают пользоваться личным кабинетом на сайте, добавив иконку интернет-банка на рабочий стол.