Общество

❗️ С 1 марта стартует эксперимент: лекарства по рецептам будут продавать онлайн

Эксперимент продлится до 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях.

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В России стартует эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов. Соответствующий порядок утвердил Михаил Мишустин, сообщает канал правительства в Telegram.

В добровольном эксперименте примут участие аптеки, у которых есть:

  • собственный интернет-сайт или договор с маркетплейсом;

  • помещения для хранения заказов;

  • возможность вовремя и безопасно доставлять лекарства, используя, например, специальные боксы.

В утвержденный Минздравом перечень попали антибиотики, а также большой спектр рецептурных медикаментов для лечения сахарного диабета, гипертензии, бронхиальной астмы и других заболеваний.

В списке отсутствуют лекарства, содержащие наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества и препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%.

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