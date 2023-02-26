❗️ С 1 марта стартует эксперимент: лекарства по рецептам будут продавать онлайн

В России стартует эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов. Соответствующий порядок утвердил Михаил Мишустин, сообщает канал правительства в Telegram.
В добровольном эксперименте примут участие аптеки, у которых есть:
собственный интернет-сайт или договор с маркетплейсом;
помещения для хранения заказов;
возможность вовремя и безопасно доставлять лекарства, используя, например, специальные боксы.
В утвержденный Минздравом перечень попали антибиотики, а также большой спектр рецептурных медикаментов для лечения сахарного диабета, гипертензии, бронхиальной астмы и других заболеваний.
В списке отсутствуют лекарства, содержащие наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества и препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%.