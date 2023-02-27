БПИФы от «Тинькофф Капитала» больше не продаются на Мосбирже

27 февраля 2023 года Московская биржа приостановила торги инвестиционными паями 15 биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) под управлением ООО «Тинькофф Капитал». Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.
Такое решение было принято из-за того, что управляющая компания перестала определять стоимость чистых активов фондов, приостановила выдачу и погашение паев.
25 февраля банк «Тинькофф» попал под санкции Евросоюза. 26 февраля брокер «Тинькофф Инвестиции» приостановил торговлю иностранными ценными бумагами и торги в евро.