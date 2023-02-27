💡 Не сравнивайте себя с другими бухгалтерами. А с кем?

Да, у каждого свой старт и скорость развития. А постоянная оглядка на чужие успехи дает лишь ощущение собственной никудышности.

Получается, что своими же руками вы режете крылья, тушите амбиции и останавливаете стремления.

Научитесь сравнивать себя только с собой.

Наверняка, оглянувшись назад, вы обнаружите, что жизнь изменилась, усилия, которые вы прикладывали, принесли профессиональные плоды. Они могут быть разного масштаба, не быть грандиозными, но ведь никогда не поздно взять новую высоту.

В Сообществе профессиональных бухгалтеров уже почти 600 чудесных представителей профессии. У них разные истории успеха и карьерные заслуги.

Не сравнивайте себя с ними. Заполните анкету для себя, чтобы получить независимую оценку и начинайте новый круг в гонке своего развития.

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