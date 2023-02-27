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Банк Зенит отменил комиссию за снятие наличных из-за границы

С карт UnionPay от банка «Зенит» можно снимать средства за рубежом без комиссий. До 17 марта банк вернет клиентам деньги, которые они заплатили за оформление дебетовой карты UnionPay Platinum.

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Банк «Зенит» решил поддержать владельцев карт UnionPay и отменяет комиссию за снятие наличных за рубежом. Об этом сообщается на сайте банка.

С 24 февраля 2023 года снимать наличные за границей с карт UnionPay можно без комиссий.

Также банк «Зенит» вернет 5 тыс. рублей клиентам, которые в январе и в феврале 2023 заплатили комиссию за оформление дебетовой карты UnionPay Platinum «Карта привилегий».

Деньги поступят на счет до 17 марта 2023 года.

Карты UnionPay от банка «Зенит» стабильно работают в РФ: можно оплачивать покупки, делать переводы, снимать наличные и пополнять счет.

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