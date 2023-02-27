Банк Зенит отменил комиссию за снятие наличных из-за границы

Банк «Зенит» решил поддержать владельцев карт UnionPay и отменяет комиссию за снятие наличных за рубежом. Об этом сообщается на сайте банка.

С 24 февраля 2023 года снимать наличные за границей с карт UnionPay можно без комиссий.

Также банк «Зенит» вернет 5 тыс. рублей клиентам, которые в январе и в феврале 2023 заплатили комиссию за оформление дебетовой карты UnionPay Platinum «Карта привилегий».

Деньги поступят на счет до 17 марта 2023 года.

Карты UnionPay от банка «Зенит» стабильно работают в РФ: можно оплачивать покупки, делать переводы, снимать наличные и пополнять счет.