Бухгалтерское и околобухгалтерское от «Клерка» теперь можно читать на VC.ru

Читайте наш первый материал – «Как сдавать ЕФС-1 и платить зарплату в 2023 году, кто хочет убрать НДФЛ из ЕНП, почему вырастут страховые взносы».

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