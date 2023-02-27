Бухгалтерское и околобухгалтерское от «Клерка» теперь можно читать на VC.ru

Читайте наш первый материал – «Как сдавать ЕФС-1 и платить зарплату в 2023 году, кто хочет убрать НДФЛ из ЕНП, почему вырастут страховые взносы».
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Читайте наш первый материал – «Как сдавать ЕФС-1 и платить зарплату в 2023 году, кто хочет убрать НДФЛ из ЕНП, почему вырастут страховые взносы».
Подписывайтесь на блог.
Активничайте в комментариях. Там тоже каждый день острые дискуссии.
Расчет за товары и услуги с помощью банковских карт – самый распространенный способ оплаты. А могут ли самозанятые использовать эквайринг?
Управляющая компания «Тинькофф Капитал» перестала определять стоимость активов 15 биржевых паевых инвестиционных фондов, приостановила выдачу и погашение паев.
Ни для кого не секрет, что в процессе ликвидации юридического лица необходимо раскрывать информацию о процедуре. И делать это необходимо сразу в двух источниках – Вестнике госрегистрации и Едином федеральном реестре (Федресурс).
Ключевым звеном в «ресторанной схеме» стала небанковская организация «РИБ», на базе которой менялся денежный поток платежей. Средства не доходили до ресторанов, а поступали в автосалоны или туроператорам, которые могли обналичить эти деньги. Участники схемы ежегодно получали 8-10 млрд рублей незаконного дохода.
Проводим нашу первую большую конференцию для всех бухгалтеров, кадровиков и руководителей: топ-эксперты расскажут о самых болевых точках 2023 года.
С постоянными изменениями в законодательстве, особенно в части налогообложения, бизнес сталкивается часто, поэтому в связи с последними нововведениями в НК рассматривает предстоящий 2023 год с опаской. Однако грамотное планирование работы и отслеживание всех изменений поможет избежать налоговых правонарушений.
Как отправить сведения для оформления электронного больничного в СФР (до 2023 г. – ФСС)? Ответ на этот вопрос зависит от используемого программного обеспечения.
В марте 2023 года меняются правила порядка заполнения путевых листов. Ведение журнала их регистрации стало необязательным.
Расскажем, где искать хороших специалистов, как проводить их отбор и оформлять сотрудничество.
ЦБ начал оптимизацию кадровых расходов. Планируется две волны сокращений сотрудников: весной и осенью. Также работникам уже отменили материальную помощь.