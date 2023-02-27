Обзор налоговых новостей

Бухгалтерское и околобухгалтерское от «Клерка» теперь можно читать на VC.ru

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Читайте наш первый материал – «Как сдавать ЕФС-1 и платить зарплату в 2023 году, кто хочет убрать НДФЛ из ЕНП, почему вырастут страховые взносы».

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Ликвидация бизнеса

Сведения о ликвидации организации: когда и как публиковать в Вестнике государственной регистрации и Федресурсе

Ни для кого не секрет, что в процессе ликвидации юридического лица необходимо раскрывать информацию о процедуре. И делать это необходимо сразу  в двух источниках – Вестнике госрегистрации и Едином федеральном реестре (Федресурс).

Сведения о ликвидации организации: когда и как публиковать в Вестнике государственной регистрации и Федресурсе
Экономические преступления

Подробности ресторанной схемы: компании обналичивали 100 млрд рублей в год через «разлом эквайринга»

Ключевым звеном в «ресторанной схеме» стала небанковская организация «РИБ», на базе которой менялся денежный поток платежей. Средства не доходили до ресторанов, а поступали в автосалоны или туроператорам, которые могли обналичить эти деньги. Участники схемы ежегодно получали 8-10 млрд рублей незаконного дохода.

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Налоги, взносы, пошлины

Как снизить налоговые риски в 2023 году: советы эксперта

С постоянными изменениями в законодательстве, особенно в части налогообложения, бизнес сталкивается часто, поэтому в связи с последними нововведениями в НК рассматривает предстоящий 2023 год с опаской. Однако грамотное планирование работы и отслеживание всех изменений поможет избежать налоговых правонарушений.

Как снизить налоговые риски в 2023 году: советы эксперта

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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