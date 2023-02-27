Малый и средний бизнес

Число малых и средних предприятий будет расти. Вам на этом можно заработать

Российские предприниматели стремятся войти в освобождающиеся ниши, особенно на фоне уходе с рынка зарубежных брендов, причем с относительно невысоким капиталом и в короткие сроки.

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Число малых и средних предприятий будет расти. Вам на этом можно заработать
Иллюстрация: freepik/freepik

Глава ТПП считает, что число субъектов МСП будет увеличиваться при условии стабильной экономической ситуации и предоставления новых преференций для бизнеса.

По данным ФНС России, количество малых и средних предприятий в феврале 2023 года достигло 6,05 млн – это максимум с середины 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года их число выросло на 151,65 тыс.

«Я полагаю, что рост числа субъектов МСП продолжится в течение 2023 года в пределах набранной динамики, если не будет новых потрясений в экономике и расширятся преференции для бизнеса», – сказал глава ТПП Сергей Катырин.

По его словам, в настоящее время в дополнительной помощи нуждаются в первую очередь те, кто занят реальным производством.

Чиновник утверждает, что люди стремятся развивать бизнес, потому что сейчас есть меры государственной поддержки, в частности, продление моратория на проверки бизнеса, снижение числа штрафов, упрощение сроков и порядка лицензирования, запуск и перезапуск льготных программ кредитования, активизация механизма «зонтичных» поручительств.

Правда, Катырин умолчал, что бизнесу налоги теперь платить сложнее не только из-за самих сумм, но и из-за новых непродуманных правил. И сколько бы не говорили про упрощение, бизнесу не справиться без квалифицированного бухгалтера.

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Малый и средний бизнес

Число малых и средних предприятий будет расти. Вам на этом можно заработать

Российские предприниматели стремятся войти в освобождающиеся ниши, особенно на фоне уходе с рынка зарубежных брендов, причем с относительно невысоким капиталом и в короткие сроки.

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