Вебинары для бухгалтеров

⚡ Завтра пройдет вебинар, который надо прослушать перед сдачей годовой отчетности

При составлении годовой отчетности учтите действие новых ФСБУ. На вебинаре разберем все основные положения новых ФСБУ и сделаем акценты, на что надо обратить внимание.

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Начало вебинара в 11:00 мск. Он бесплатный.

Записывайтесь, будем обсуждать:

1. ФСБУ 5/2019 «Запасы».

2. ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

3. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

4. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» у арендатора и у арендодателя.

5. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Проведет вебинар Елена Васильева, бизнес-тренер, предприниматель, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом и аудиторской компании «Биллион», сертифицированный специалист 1С.

Трансляция в прямом эфире, сможете задать все свои вопросы.

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