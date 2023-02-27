⚡ Завтра пройдет вебинар, который надо прослушать перед сдачей годовой отчетности

Начало вебинара в 11:00 мск. Он бесплатный.
Записывайтесь, будем обсуждать:
1. ФСБУ 5/2019 «Запасы».
2. ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
3. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
4. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» у арендатора и у арендодателя.
5. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
Проведет вебинар Елена Васильева, бизнес-тренер, предприниматель, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом и аудиторской компании «Биллион», сертифицированный специалист 1С.
Трансляция в прямом эфире, сможете задать все свои вопросы.