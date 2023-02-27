Электронные подписи

ФНС планирует на постоянной основе бесплатно записывать на токен с ЭЦП программу КриптоПро

С 25.04.2022 по 28.10.2022 шел эксперимент по безвозмездному получению программных средств для использования полученной в ФНС электронной подписи. Налоговики говорят о высокой заинтересованности бизнеса в такой бесплатной выдаче ПО.

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Поэтому ФНС сейчас активно прорабатывает возможность безвозмездного предоставления соответствующих программных средств на постоянной основе.

Об этом говорится в письме ФНС от 15.02.2023 № ЕА-2-26/174@.

Налоговики также пояснили, что для электронной подписи нужен сертифицированный токен.

Эта подпись – неэкспортируемая.

При первом обращении за КЭП идентификация заявителя осуществляется только при личном присутствии.

В дальнейшем для перевыпуска квалифицированного сертификата можно использовать сервис «Личный кабинет налогоплательщика» дистанционно без посещения налоговой инспекции.

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