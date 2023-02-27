ФНС планирует на постоянной основе бесплатно записывать на токен с ЭЦП программу КриптоПро

Поэтому ФНС сейчас активно прорабатывает возможность безвозмездного предоставления соответствующих программных средств на постоянной основе.
Об этом говорится в письме ФНС от 15.02.2023 № ЕА-2-26/174@.
Налоговики также пояснили, что для электронной подписи нужен сертифицированный токен.
Эта подпись – неэкспортируемая.
При первом обращении за КЭП идентификация заявителя осуществляется только при личном присутствии.
В дальнейшем для перевыпуска квалифицированного сертификата можно использовать сервис «Личный кабинет налогоплательщика» дистанционно без посещения налоговой инспекции.