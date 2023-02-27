Гаишники не будут специально бегать за электросамокатами

27 февраля 2023 года, во время пресс-конференции «ТАСС», начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин заявил, что сотрудники Госавтоинспекции не будут гоняться за нарушителями на электросамокатах.

«Они же и раньше не были неподконтрольны. Да нет, не будет, конечно, полиция гоняться за ними по паркам, по тротуарам, догонять, измерять их скорость. Не ставится такой цели, в конце концов», – заявил Дмитрий Митрошин.

Также Дмитрий Митрошин подчеркнул, что привлечь нарушителей на самокатах к ответственности могут не только сотрудники Госавтоинспекции, но и участковые.

С 1 марта 2023 года вступают поправки в КоАП, по которым электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сегвеи, электрoскейтборды, моноколеса получили новый статус – средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Теперь на электросамокатах нельзя передвигаться быстрее 25 км/ч. СИМ должны быть оборудованы тормозной системой и фарами.

На электрическом транспорте массой более 35 кг запрещено ездить по тротуарам и велодорожкам.

По проезжей части, где скорость движения до 60 км/ч, на самокате можно ездить только с 14 лет.

Дети с 7 до 14 лет могут передвигаться только по велодорожкам и тротуарам в пределах пешеходных зон. Там же могут кататься дети младше 7 лет, но в сопровождении взрослых.

Чтобы пересечь проезжую часть, нужно спешиться с электросамоката.