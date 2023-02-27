Госпошлина

Мобилизованных планируют освободить от госпошлины за паспорт и права

Предложили внести поправку в статью 333-35 НК РФ в части госпошлины за выдачу паспорта и водительского удостоверения в случае их утери или порчи.

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Мобилизованных и добровольцев – участников спецоперации освободят от уплаты госпошлины.

Такой законопроект внесен в Госдуму.

Авторы проекта –члены комитета Совета Федерации по экономической политике.

АВ пояснительной записке говорится, что в ходе транспортировки военнослужащих в больницы, госпитали могут потеряться или испортиться паспорта и водительские права.

Сейчас госпошлина за выдачу нового паспорта взамен утраченного составляет 1,5 тыс. рублей. За выдачу новых водительских прав взамен утраченных – 2 тыс. рублей.

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