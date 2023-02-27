До половины внешних платежей из России проходят через Райффайзенбанк

На российский Райффайзенбанк, входящий в австрийскую финансовую группу Raiffeisen Bank International (RBI), сейчас приходится 40-50% от всех платежей между Россией и остальным миром, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на слова топ-менеджера банка.

За год банк разорвал связи с 30 российскими клиентами – олигархами и компаниями, – а также сократил свой корпоративный портфель кредитов российскому бизнесу на 30%. Но, как пишет FT, непонятно, сможет ли банк сокращать свое кредитование в России и дальше. Поскольку кредитный портфель необходим банку, чтобы его продать.

Балансовая стоимость российского Райффайзенбанка составляет 4,1 млрд евро.

В группе оценивают его в менее чем 1 млрд евро. Два высокопоставленных западных банкира, которые вели переговоры о продаже иностранных банков в России, утверждают, что продать бизнес более чем за 0,2 балансовой стоимости крайне маловероятно.