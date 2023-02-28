Криптовалюта

Пилотные проекты с цифровым рублем запустят уже в апреле

Центробанк будет контролировать и хранить новый вид национальной валюты. Цифровые рубли можно завещать, использовать для платежей и международных расчетов, минуя традиционные банковские каналы.

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28 февраля 2023 года на выездном заседании Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства обсудят законопроект о цифровом рубле. Об этом пишет «Парламентская газета».

Цифровой рубль станет дополнительной формой национальной валюты. Такие деньги будет выпускать Банк России, а также вести учет цифровых финансов и нести ответственность за их сохранность.

Цифровая валюта будет доступна не сразу, после апробации ее можно использовать для платежей. Пока что в пилотном проекте участвуют более 10 банков.

Цифровые рубли можно завещать. Как и со средствами на банковских счетах, полученные цифровые деньги наследники могут потратить на организацию похорон.

«Я думаю, что в первом квартале законы будут приняты окончательно, начиная с апреля цифровой рубль в пилотном варианте будет отрабатываться с постепенным увеличением числа участников», – сообщил Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку.

Кроме того, цифровая валюта будет применяться в международных расчетах, минуя традиционные банковские каналы. Таким образом повлиять на платежи между странами будет невозможно. Сейчас в 144 странах планируют запустить цифровые валюты.

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