«Магнит» открывает новую сеть жестких дискаунтеров

Ретейлер «Магнит» запускает сеть дискаунтеров в «жестком» формате под брендом «Первый выбор» или B1. Об этом сообщается на сайте компании.

Сначала три пилотных магазина «Первый выбор» будут работать в Подмосковье: в Ступино, Электростали и Тучково. Затем в других городах Московской области откроются до 15 дискаунтеров.

Торговая площадь магазинов В1 составит 330-400 кв.м. Выкладка товаров будет исключительно паллетная и коробочная. В дискаунтере предусмотрены кассы с самообслуживанием, что поможет снизить затраты на персонал и обеспечить низкие цены.

«Дискаунтеры остаются одним из наиболее быстрорастущих сегментов рынка и сохраняют высокий потенциал для дальнейшего развития. Мы хотим создать на российском рынке стандарт „качественных“ жестких дискаунтеров – формата, который в нашей стране представлен очень слабо», – сообщила Анжела Рябова, директор формата жесткий дискаунтер «Магнита».

В 2020 году «Магнит» запустил сеть «мягких» дискаунтеров под названием «Моя цена», сейчас работает порядка 700 таких магазинов.

Цены на продукты в дискаунтерах «Первый выбор» будут ниже, чем в магазинах «Моя цена» и «Магнит у дома».