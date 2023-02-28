ФСБУ Основные средства

Первая отчетность по новым ФСБУ: как проверить в балансе за 2022 год основные средства и капвложения

Бухгалтерскую отчетность за 2022 год вам впервые предстоит сдавать с учетом новых ФСБУ. Убедитесь, что правильно отразили в балансе основные средства, капвложения и аренду.

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Проверьте, что в балансе нет активов, которые компания планирует использовать в дальнейшем, но сроком их полезного использования истек или подходит. Ориентируйтесь на балансовую стоимость, которая равна или близка к нулю.

Разобраться со всеми правилами применения ФСБУ вам поможет курс «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы».

Если обнаружите такие объекты, надо понять, есть ли у компании документы или факты, которые подтверждают, что за прошедший год ухудшилось состояние этих активов или изменились планы по их использованию. Если таковых не окажется, то при переходе на ФСБУ 6/2020 бухгалтер неправильно определил срок полезного использования объектов.

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Убедитесь также, что верно определена ликвидационная стоимость активов. По умолчанию признавать ее равной нулю нельзя, хоть пункт 31 ФСБУ 6/2020 это и позволяет.

Ликвидационная стоимость объективно может быть равна нулю, только если после окончания срока полезного использования объект действительно негоден и сдается в утиль. А так применяйте правило: «чем продолжительнее СПИ, тем будет меньше ликвидационная стоимость».

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ФСБУ Основные средства

Первая отчетность по новым ФСБУ: как проверить в балансе за 2022 год основные средства и капвложения

Бухгалтерскую отчетность за 2022 год вам впервые предстоит сдавать с учетом новых ФСБУ. Убедитесь, что правильно отразили в балансе основные средства, капвложения и аренду.

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