Первая отчетность по новым ФСБУ: как проверить в балансе за 2022 год основные средства и капвложения

Проверьте, что в балансе нет активов, которые компания планирует использовать в дальнейшем, но сроком их полезного использования истек или подходит. Ориентируйтесь на балансовую стоимость, которая равна или близка к нулю.

Если обнаружите такие объекты, надо понять, есть ли у компании документы или факты, которые подтверждают, что за прошедший год ухудшилось состояние этих активов или изменились планы по их использованию. Если таковых не окажется, то при переходе на ФСБУ 6/2020 бухгалтер неправильно определил срок полезного использования объектов.

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Убедитесь также, что верно определена ликвидационная стоимость активов. По умолчанию признавать ее равной нулю нельзя, хоть пункт 31 ФСБУ 6/2020 это и позволяет.

Ликвидационная стоимость объективно может быть равна нулю, только если после окончания срока полезного использования объект действительно негоден и сдается в утиль. А так применяйте правило: «чем продолжительнее СПИ, тем будет меньше ликвидационная стоимость».