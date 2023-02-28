Утекли данные сотрудников и клиентов «СберЛогистики»

В открытом доступе появились данные клиентов «СберЛогистики». Об этом сообщается в телеграм-канале «Утечки информации».
В файлах содержится актуальная на февраль 2023 года информация о сотрудниках и клиентах компании.
Указаны ФИО, более 127 тыс. адресов электронной почты, свыше 668 тыс. уникальных номеров телефонов, а также данные о должности работников и хешированные пароли. Ориентировочно в сеть попали сведения о 10 623 сотрудниках компании.
Данные были получены злоумышленниками не ранее 3 февраля 2023 года.
«СберЛогистика» пока что не сообщала об утечке данных.