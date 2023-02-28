Ведение бизнеса

Финансовая компания Freedom Holding продала бизнес в РФ

Максим Повалишин приобрел инвестиционную компанию «Фридом Финанс» и одноименный банк за 140 млн долларов. Теперь компания продолжает свою деятельность под названием «Цифра».

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После одобрения Центробанка финансовая компания Freedom Holding закрыла сделку по продаже активов в РФ. Об этом пишут «Ведомости».

Покупателем инвестиционной компании «Фридом Финанс» и одноименного банка стал Максим Повалишин, который занимал руководящую должность в организации с момента ее основания. Сумма сделки – 140 млн долларов.

Теперь российский бизнес Freedom Holding сменил название на «Цифра». Сотрудники инвесткомпании и банка сохранили рабочие места.

В январе 2022 года «Фридом финанс» был на девятом месте в списке крупнейших операторов Московской биржи. Оборот финансового холдинга составлял 255 млрд рублей. Брокер обслуживал 137 500 инвесторов.

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