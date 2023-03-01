Вебинары для бухгалтеров

❗ В марте вам сдавать сведения о финансовой отчетности и аудите в Федресурс. Узнайте про изменения-2023

Незнание новых обязанностей может привести к массовым нарушениям в количестве, сроках и порядке обязательных публикаций в Федресурсе и крупным штрафам.

Версия для печати

16 марта послушайте бесплатный вебинар и узнайте подробности.

Многие организации, которые ежегодно размещают в марте сведения о результатах аудита в Федресурсе не знают об изменениях законодательства, которые наступили в 2022-2023 годах.

Записывайтесь, разберем:

1. Порядок, сроки и количество публикаций сообщений об аудите и отчетности в Федресурсе в 2023 году.

2. Последствия несвоевременной публикации обязательных сообщений в Федресурсе.

3. Обзор новых инструментов для предотвращения нарушений обязанности в Федресурсу.

4. Практику за нарушение обязанности раскрытия информации в Федресурсе о результатах аудита, отчетности, финансовом состоянии и лицензиях. Обзор предписаний ФНС, Росреестра и Прокуратуры, включая прецеденты за октябрь-декабрь 2022 года.

Программа мероприятия.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Декларация по налогу на прибыль

При выручке более 15 млн руб. в квартал будут ежемесячные авансы по налогу на прибыль

Если в предыдущие четыре квартала в среднем за квартал выручка была менее 15 млн рублей, то по налогу на прибыль будет только ежеквартальный платеж, если больше – то еще ежемесячные платежи.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще