❗ В марте вам сдавать сведения о финансовой отчетности и аудите в Федресурс. Узнайте про изменения-2023

16 марта послушайте бесплатный вебинар и узнайте подробности.

Многие организации, которые ежегодно размещают в марте сведения о результатах аудита в Федресурсе не знают об изменениях законодательства, которые наступили в 2022-2023 годах.

Записывайтесь, разберем:

1. Порядок, сроки и количество публикаций сообщений об аудите и отчетности в Федресурсе в 2023 году.

2. Последствия несвоевременной публикации обязательных сообщений в Федресурсе.

3. Обзор новых инструментов для предотвращения нарушений обязанности в Федресурсу.

4. Практику за нарушение обязанности раскрытия информации в Федресурсе о результатах аудита, отчетности, финансовом состоянии и лицензиях. Обзор предписаний ФНС, Росреестра и Прокуратуры, включая прецеденты за октябрь-декабрь 2022 года.

Программа мероприятия.