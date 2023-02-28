Объем электронных закладных по ипотеке превысил 1 трлн рублей

За пять лет выпустили более 438 тыс. электронных закладных по ипотеке, их общий объем превысил 1 трлн рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на управляющего директора ДОМ.РФ Светлану Некрасову.

Всего в 2022 году выпустили 212 тыс. электронных закладных на сумму 672 млрд рублей. Это на 80% больше, чем в 2021 году.

На цифровую работу с закладными перешли более 20 крупнейших банков. Это позволило кредитным организациям сократить операционные затраты и снизить ипотечную ставку для клиентов.

Электронная закладная упрощает покупку жилья, после регистрации ипотеки ее не нужно забирать из Росреестра. А когда заемщик выплатить ипотечный кредит, банк снимет залог с недвижимости без участия клиента.

14% всех ипотечных кредитов выдается с электронными закладными.

В 2018 году при поддержке ДОМ.РФ появились первые электронные закладные. Они подтверждают право банка на залог недвижимости и права по кредитному договору. Бумаги хранятся в депозитарии, деятельность которых регулируется Центробанком.