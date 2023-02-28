Таможня несколько часов находилась под DDoS-атакой

28 февраля 2023 года с 09:20 мск информационные сервисы Федеральной таможенной службы попали под DDoS-атаку. Об этом сообщается в телеграм-канале ФТС.

Сейчас источник атак выявили и отключили, личный кабинет работает. Кибератака не повлияла на функционирование ЕАИС ТО.

DDoS-атака затронула работу информационных операторов, которые оказывают услуги участникам внешнеэкономической деятельности по передаче сведений в таможенные органы. Произошли сбои в работе системы электронного декларирования.

С 13:00 мск работа начала восстанавливаться. Кибератака продлилась несколько часов.