Повышение квалификации для бухгалтеров

😡 Люди признались, какие слова и фразы в рекламе их сильно бесят

Почти половину россиян (43,5%) раздражает реклама с призывом «успейте купить» и «последний шанс». Каждого третьего респондента отталкивают ошибки в ударениях и окончаниях.

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Еще столько же опрошенных пожаловались на фразы-маркеры «самый лучший», «единственный» и «первый». Об этом сообщает AdIndex со ссылкой на исследование Calltouch.

  • Каждому четвертому опрошенному не нравится сленг в рекламных объявлениях (например, слова «гуд», «вайб», «найс») и просторечия («спс», «плиз»).
  • 18% россиян недовольны использованием в рекламе профессиональных терминов.
  • 33% бомбит после фразы «ваш звонок очень важен для нас».
  • 20% не переносят уменьшительно-ласкательные формы слов. Спасибочки, эта информация стала известна миру!
  • Почти 20% заявили, что не приемлют обращения к ним на «ты».

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Повышение квалификации для бухгалтеров

😡 Люди признались, какие слова и фразы в рекламе их сильно бесят

Почти половину россиян (43,5%) раздражает реклама с призывом «успейте купить» и «последний шанс». Каждого третьего респондента отталкивают ошибки в ударениях и окончаниях.

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