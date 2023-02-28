😡 Люди признались, какие слова и фразы в рекламе их сильно бесят

Еще столько же опрошенных пожаловались на фразы-маркеры «самый лучший», «единственный» и «первый». Об этом сообщает AdIndex со ссылкой на исследование Calltouch.

Каждому четвертому опрошенному не нравится сленг в рекламных объявлениях (например, слова «гуд», «вайб», «найс») и просторечия («спс», «плиз»).

18% россиян недовольны использованием в рекламе профессиональных терминов.

33% бомбит после фразы «ваш звонок очень важен для нас».

20% не переносят уменьшительно-ласкательные формы слов. Спасибочки, эта информация стала известна миру!

Почти 20% заявили, что не приемлют обращения к ним на «ты».

Немного страшно теперь вам рекламировать Клерк.Премиум.

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