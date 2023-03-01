Социальные пенсии увеличат на 3,3%

Проект с коэффициентом индексации опубликован на федеральном портале.
По закону социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера (ПМП) за прошедший год.
ПМП с 01.06.2022 был 11 970 руб.
ПМП с 2023 года – 12 363 руб.
12 363 / 11 970 = 1,033.
В пояснительной записке говорится, что в результате средний размер социальной пенсии увеличится на 400 рублей и после повышения составит 12 525 рублей.
Напомним, страховые пенсии увеличили с 1 января на 4,8%.
Социальные пенсии платят тем, у кого не хватает стажа или баллов для назначения страховой пенсии.