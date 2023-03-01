Пенсии

Социальные пенсии увеличат на 3,3%

С 1 апреля 2023 года проиндексируют социальные пенсии в 1,033 раза.

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Проект с коэффициентом индексации опубликован на федеральном портале.

По закону социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера (ПМП) за прошедший год.

ПМП с 01.06.2022 был 11 970 руб.

ПМП с 2023 года – 12 363 руб.

12 363 / 11 970 = 1,033.

В пояснительной записке говорится, что в результате средний размер социальной пенсии увеличится на 400 рублей и после повышения составит 12 525 рублей.

Напомним, страховые пенсии увеличили с 1 января на 4,8%.

Социальные пенсии платят тем, у кого не хватает стажа или баллов для назначения страховой пенсии.

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