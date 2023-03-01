Хакеры в пять раз чаще вымогают деньги у малого и среднего бизнеса

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили, что в 2022 году хакерских атак на малый и средний бизнес стало в пять раз больше. Об этом пишет «Коммерсант».

Злоумышленники пользуются программами-шифровальщиками и вирусами, которые блокируют важные файлы на компьютерах, чтобы получить выкуп.

Таких случаев в январе – начале февраля 2023 году стало почти на 90% больше, чем в тот же период 2022 года.

У малого и среднего бизнеса нет сильной системы кибербезопасности, как в крупных компаниях.

«Некрупные организации с большей вероятностью будут обсуждать возможность оплаты дешифрования», – сообщил Федор Чунижеков, аналитик исследовательской группы Positive Technologies.

Хакерские атаки коснулись многих предприятий, в том числе компаний, которые оказывают бухгалтерские и клининговые услуги, поставляют стройматериалы.