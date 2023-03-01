Малый и средний бизнес

Хакеры в пять раз чаще вымогают деньги у малого и среднего бизнеса

Киберпреступники шифруют данные на компьютерах небольших компаний и просят выкуп за их дешифровку.

Версия для печати

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили, что в 2022 году хакерских атак на малый и средний бизнес стало в пять раз больше. Об этом пишет «Коммерсант».

Злоумышленники пользуются программами-шифровальщиками и вирусами, которые блокируют важные файлы на компьютерах, чтобы получить выкуп.

Таких случаев в январе – начале февраля 2023 году стало почти на 90% больше, чем в тот же период 2022 года.

У малого и среднего бизнеса нет сильной системы кибербезопасности, как в крупных компаниях.

«Некрупные организации с большей вероятностью будут обсуждать возможность оплаты дешифрования», – сообщил Федор Чунижеков, аналитик исследовательской группы Positive Technologies.

Хакерские атаки коснулись многих предприятий, в том числе компаний, которые оказывают бухгалтерские и клининговые услуги, поставляют стройматериалы.

Бухгалтерский учет

Резервы под обесценение финансовых вложений: инструкция по применению

Финансовые вложения связаны не только с возможностью получить доход, но и с рисками, которые влияют на их стоимость. Рассказываем, как формировать, использовать и отражать в бухучёте резерв под обесценение финансовых вложений. Спойлер: это не право, а обязанность бухгалтера.

Резервы под обесценение финансовых вложений: инструкция по применению

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Налоги, взносы, пошлины

Руководитель ФНС рассказал, как изменилась ФНС за 2022 год

В бюджет поступило 33,58 трлн рублей, налоговая выдала 4,28 млн квалифицированных электронных подписей, регистрацию бизнеса можно пройти в электронном формате, сократился срок камеральных проверок деклараций.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить

Где снять или купить жилую недвижимость в Анталии

Анталия — регион, в котором проживает большая диаспора граждан из стран бывшего СНГ. Считается обжитой частью Турции, ведь здесь есть все, чтобы иностранцы чувствовали себя комфортно. На рынках торговцы хорошо понимают русский язык. В ресторанах и магазинах персонал обслуживает на русском.

Где снять или купить жилую недвижимость в Анталии
Обучение для бухгалтеров

Бухгалтеры, вам подарок! Курс повышения квалификации по всем правилам 2023 года

Там все про ЕНП, ЕНС, Соцфонд и АУСН. То, без чего сегодня не обойтись бухгалтерам, директорам, ИП. Под присмотром экспертов научитесь работать со всеми новинками этого года.

Бухгалтеры, вам подарок! Курс повышения квалификации по всем правилам 2023 года
Читать еще