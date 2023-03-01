📅 Законы, которые заработали с 1 марта: ПДД, ЕГРН, маркетплейсы, банковские переводы, плата за мусор

Перерасчет платы за мусор

С 1 марта жильцы многоквартирных домов могут сделать перерасчет платы за вывоз бытового мусора на время отъезда в отпуск или командировку, если отсутствуешь более пяти дней.

Пенсии

С 1 марта действует закон о социальном обеспечении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – постоянно проживающие в этих регионах смогут получать пенсии и пособия по российским законам. Рассчитывать на индексацию, доплату.

Пособия

В новых регионах заработало универсальное пособие для детей, по российским законам будут выдавать и пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.

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Госуслуги

На портале введут двухфакторную авторизацию для защиты аккаунтов, которая станет обязательной для пользователей с 1 июня.

Электросамокаты и гироскутеры

С 1 марта электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры и моноколеса классифицируются как «средства индивидуальной мобильности» – для них установлена максимально разрешенная скорость до 25 км/ч. При этом масса транспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог. Движение будет регулироваться особыми знаками.

ЕГРН

С 1 марта 2023 года Росреестр перестанет публиковать сведения о собственниках в выписке из ЕГРН, если ее заказывали третьи лица.

Машино-место

С 1 марта вступают в силу изменения в Гражданский кодекс, которые определяют земельные участки, здания, сооружения, помещения, машино-места как «недвижимые вещи». А собственник здания на земельном участке, не принадлежащем ему, сможет пользоваться этим участком для доступа к своей собственности.

Появились санкции за бесхозяйственное содержание, которое приводит к разрушению помещений или машино-мест, а также за их использование не по назначению, которое влечет систематическое нарушение прав соседей.

Ограничения для таксистов

1 марта вступает в силу запрет судимым за тяжкие преступления работать таксистами. Ограничения касаются и водителей трамваев, троллейбусов, автобусов и т.д.

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Проверка водителей

С 1 марта алкогольное освидетельствование водителей – «продувку» – можно будет проводить без понятых, но с видеозаписью. Основаниями для проверки может стать запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи.

Разведение огня

1 марта изменились правила противопожарного режима: при сжигании сухой травы или веток в металлической бочке с крышкой расстояние от дома должно составлять 7,5 м, а без нее – не менее 15 м. Жарить шашлыки в мангале можно на расстоянии не менее 5 м от дома.

Декларации чиновников

1 марта вступили в силу поправки, которые позволят депутатам и сенаторам не публиковать сведения о доходах и собственности. Декларации теперь будут публиковаться на сайтах обеих палат в обобщенном виде, без возможности идентифицировать лицо.

Лекарства

С 1 марта в Москве, Московской и Белгородской областях рецептурные лекарства (антибиотики, препараты для лечения сахарного диабета, гипертензии, бронхиальной астмы) можно купить дистанционно в рамках эксперимента.

Мессенджеры

Банкам и некредитным финансовым организациям с 1 марта будет запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи клиентам ряда информации – платежные документы, информацию с персональными данными, о переводах денег при безналичных расчетах. Через иностранные мессенджеры нельзя делать банковские переводы. Перечень запрещенных для банков мессенджеров должен определить Роскомнадзор. В него, в частности, вошел Telegram.

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Маркетплейсы

Онлайн-площадки теперь должны передавать сведения в систему электронной маркировки «Честный знак» при продаже товаров со склада маркетплейса. За продажу контрафактной и немаркированной продукции площадки будут нести ответственность.