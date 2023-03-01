В Москве вернули кэшбек за оплату проезда по карте Мир

С 1 марта до 30 июня 2023 года проезд на метро, МЦК, МЦД и на всем наземном транспорте можно оплатить картой «Мир» и получить кэшбек. Об этом пишет «RG.RU».

Через несколько часов после оплаты пассажирам вернется 10 рублей.

«Вместе с платежной системой „Мир“ мы запускаем уже восьмую акцию в городском общественном транспорте. Стоимость одной поездки по биометрии с учетом акции составит всего 36 рублей – рекомендую всем попробовать этот удобный сервис», – сообщил Максим Ликсутов, заммэра Москвы.

Карту «Мир» можно привязать в мобильном приложении «Метро Москвы» и оплатить проезд с помощью системы распознавания лиц.

Доступна оплата смартфоном на Android через приложения Mir Pay, Samsung Pay или SberPay. Пользователям Apple такая оплата пока недоступна.