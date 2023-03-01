«Вкусно – и точка» начнет производить игрушки для детских наборов с едой

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» запустит фабрику по производству игрушек для набора «Кидз Комбо». Он будет аналогом «Хэппи Мил». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на владельца сети Александра Говора.

Игрушки появятся в детских наборах с едой уже в июле-августе 2023 года.

Александр Говор сообщил, что на открытие фабрики нужно два года. Сейчас на рынке нет предприятий, которые могут поставлять большой объем детской продукции. Поэтому часть игрушек будут производить партнеры из РФ, а часть закупят в Китае.

90% игрушек в «Кидз Комбо» будут персонажами отечественных мультфильмов.

В конце 2022 года «Вкусно – и точка» начала продавать комбо для детей, где вместо игрушек ребенку дарят книги с головоломками.