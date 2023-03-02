Жалобы бизнеса по ЕНС налоговики будут рассматривать оперативно

ФНС выпустила письмо от 14.02.2023 № БВ-4-9/1702@, в котором рассказала о рассмотрении жалоб налогоплательщиков по ЕНС.
В общем случае требования к жалобам изложены в пункте 1 статьи 139.2 НК РФ.
Жалобу надо подписать отправить один из способов:
- электронно по ТКС;
- через личный кабинет;
- в письменной форме.
К жалобам по ЕНС – особое внимание.
Чтобы обеспечения соблюдения сроков по досудебному урегулированию споров ФНС рекомендует налоговикам на местах наделить функцией по рассмотрению жалоб по ЕНС профильные отделы.