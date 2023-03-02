ЕНП (единый налоговый платеж)

Жалобы бизнеса по ЕНС налоговики будут рассматривать оперативно

Если жалобу на налоговиков подать неправильно, в ее рассмотрении откажут. Но если жалоба касается ЕНС, ее рассмотрят по существу.

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ФНС выпустила письмо от 14.02.2023 № БВ-4-9/1702@, в котором рассказала о рассмотрении жалоб налогоплательщиков по ЕНС.

В общем случае требования к жалобам изложены в пункте 1 статьи 139.2 НК РФ.

Жалобу надо подписать отправить один из способов:

  • электронно по ТКС;
  • через личный кабинет;
  • в письменной форме.

К жалобам по ЕНС – особое внимание.

Чтобы обеспечения соблюдения сроков по досудебному урегулированию споров ФНС рекомендует налоговикам на местах наделить функцией по рассмотрению жалоб по ЕНС профильные отделы.

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