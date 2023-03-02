Предприниматели опасаются открывать киоски у торговых центров

Малый и средний бизнес не спешит открывать киоски у торговых центров по предложению Минпромторга. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков сервиса GEO.Platforma.

80% предпринимателей считают, что кампания по массовому сносу киосков 2015-2016 годов может повториться.

При этом 50% предпринимателей видят в киосках у ТЦ дополнительные возможности увеличить продажи. 29% полагают, что столкнутся с высокой конкуренцией. Опасаются проблем с разрешениями от властей 26% опрошенных, а 25% – дополнительных сложностей с поставками товаров.

Из-за подобных рисков предприниматели не спешат вкладывать деньги в запуск киосков, считает руководитель GEO.Platforma Алексей Алексеев.

Ранее мы писали, что вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров предложил малому бизнесу открывать палатки у входов в региональные торговые центры.