ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%

С 3 марта 2023 года ВТБ снизил с 15% до 10% минимальный первый взнос по собственным ипотечным программам. Об этом сообщается на сайте банка.

Заемщикам, которые собираются приобрести дом или таунхаус по программе государственной поддержки, достаточно внести 15% стоимости жилья. Раньше необходимо было заплатить 20%.

Теперь ипотеку на квартиры и апартаменты можно оформить в ВТБ под 11,4% годовых.

При первоначальном взносе от 20% ставка будет ниже – от 10,9% годовых.

На таунхаусы и частные дома ставки будут 11,8%, если первоначальный взнос от 10%, и 11,3% при первом взносе 20%.