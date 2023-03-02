⚡ ФНС выпустила девять разъяснений для организаций, которым нужно сдавать уведомление по имущественным налогам

Можно представить только одно уведомление, если компания досрочно уплатила в первом квартале 2023 г. авансовые платежи по транспортному налогу за все отчетные периоды (1 - 3 кварталы) 2023 г.

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Типовые вопросы заполнения и представления уведомлений об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по земельному, транспортному и налогу на имущество есть в письме 01.03. 2023 № БС-4-21/2346@.

В частности, ФНС разъяснила, надо ли представлять уведомление, если земельный налог за налоговый и отчетные периоды 2022 г. был полностью уплачен организацией в 2022 г.?

Как быть если при расчете налога допустили ошибку.

И что делать тем, кто освобожден от уплаты авансовых платежей по земельному налогу за отчетные периоды 2023? Спойлер: им сдавать уведомление не позднее 26-го февраля 2024 г.

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В уведомлении по транспортному налогу надо ставить свой КПП. Но он все равно не имеет значения

В порядке заполнения уведомления сказано, что там надо указывать КПП, который компания указывает в декларации. Но по транспортному и земельному налогам деклараций нет. Какой же КПП ставить в уведомлении?

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⚡ ФНС выпустила девять разъяснений для организаций, которым нужно сдавать уведомление по имущественным налогам

Можно представить только одно уведомление, если компания досрочно уплатила в первом квартале 2023 г. авансовые платежи по транспортному налогу за все отчетные периоды (1 - 3 кварталы) 2023 г.

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