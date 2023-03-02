Трансграничные платежи будет удобнее проводить в криптовалюте

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил, что криптовалюта – лучший способ трансграничных платежей. Об этом пишет «Национальная служба новостей».

«Криптовалюта – это лучший способ трансграничных платежей. Поэтому, если вы куда-то собрались путешествовать, иметь флешку с биткоином гораздо лучше, чем иметь счет в банке», – сообщил Дмитрий Голубовский.

Также эксперт отметил, что криптовалюта не должна стать средством платежа внутри страны. Так компаниям будет проще уходить от налогов и отслеживать добросовестность агентов.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал «уходить побыстрее в нормальные фиатные деньги».

Дмитрий Голубовский отметил, что краха крипторынка не будет. Потерять средства могут люди, которые не умеют управлять активами.