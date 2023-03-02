Ипотека

Ипотека может вырасти до 15%, но Центробанк будет контролировать ее качество

Банк России будет следить за тем, чтобы банки и застройщики не скрывали за льготными условиями и кэшбеком завышенные цены на жилье.

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не допустит рост рискованной ипотеки. Об этом пишет «RG.RU».

Центробанк собирается пресечь попытки обмануть экономику предложениями «льготной ипотеки от застройщика» или «ипотеки с кэшбеком».

За такими условиями скрывается завышенная стоимость жилья.

С 1 мая 2023 года Центробанк увеличит макронадбавки по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом.

«Если это не отрезвит, то мы будем просить законодателей напрямую запретить разные схемы долевого финансирования жилья и оставить только стандартные механизмы, прямо прописанные в законе», – сообщила Эльвира Набиуллина.

В 2023 году ипотечные кредиты могут вырасти до 15% годовых, но рискованных сделок станет меньше.

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