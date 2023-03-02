Ипотека может вырасти до 15%, но Центробанк будет контролировать ее качество

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не допустит рост рискованной ипотеки. Об этом пишет «RG.RU».
Центробанк собирается пресечь попытки обмануть экономику предложениями «льготной ипотеки от застройщика» или «ипотеки с кэшбеком».
За такими условиями скрывается завышенная стоимость жилья.
С 1 мая 2023 года Центробанк увеличит макронадбавки по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом.
«Если это не отрезвит, то мы будем просить законодателей напрямую запретить разные схемы долевого финансирования жилья и оставить только стандартные механизмы, прямо прописанные в законе», – сообщила Эльвира Набиуллина.
В 2023 году ипотечные кредиты могут вырасти до 15% годовых, но рискованных сделок станет меньше.