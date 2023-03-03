Московские предприятия получат более 13 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов

Власти столицы одобрили льготные инвестиционные кредиты промышленным предприятиям на сумму более 13 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

«С марта 2022 года московские предприятия могут получить льготные кредиты для реализации инвестиционных программ. На данный момент уже одобрены заявки производителей косметики, автокомпонентов, компаний сферы переработки отходов и других отраслей более чем на 13 млрд рублей», – сообщил Владимир Ефимов, заммэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил получение льготных инвестиционных кредитов.

Теперь промышленным предприятиям не нужно выполнять требования по количеству штатных сотрудников и объему выручки от производственной деятельности.