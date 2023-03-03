🔶 На «Клерке» обновился калькулятор фиксированных взносов ИП

Мы прокачали калькулятор фиксированных взносов ИП.

Обновлен алгоритм расчетов в соответствии с изменениями на 2023 год, в том числе, по КБК.

Помимо этого, для удобства использования полей «начало периода» и «конец периода» добавлено автоматическое изменение года в случае редактирования одного из полей.

Калькулятор дает возможность рассчитать взносы не только за полный рабочий год, но и за отдельные периоды, если ИП открыл бизнес или закрыл его в течение года.

Напомним, до 2023 года в НК были прописаны отдельные суммы для фиксированных взносов ИП на пенсионное и медицинское страхование. С 2023 года такого деления нет.

Смотрите в нашей таблице сумму фиксированных взносов за 2023 год и КБК по этим взносам.