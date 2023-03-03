🔶 На «Клерке» обновился калькулятор фиксированных взносов ИП

Мы прокачали калькулятор фиксированных взносов ИП.
Обновлен алгоритм расчетов в соответствии с изменениями на 2023 год, в том числе, по КБК.
Помимо этого, для удобства использования полей «начало периода» и «конец периода» добавлено автоматическое изменение года в случае редактирования одного из полей.
Калькулятор дает возможность рассчитать взносы не только за полный рабочий год, но и за отдельные периоды, если ИП открыл бизнес или закрыл его в течение года.
Напомним, до 2023 года в НК были прописаны отдельные суммы для фиксированных взносов ИП на пенсионное и медицинское страхование. С 2023 года такого деления нет.
Смотрите в нашей таблице сумму фиксированных взносов за 2023 год и КБК по этим взносам.
Взносы
Сумма
КБК
Фиксированные взносы
45 842
182 1 02 02000 01 1000 160
1% с дохода свыше 300 тыс. рублей
1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061
182 1 02 03000 01 1000 160
Итого (максимальная сумма)
257 061 + 45 842 = 302 903