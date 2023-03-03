Фиксированные взносы ИП

🔶 На «Клерке» обновился калькулятор фиксированных взносов ИП

С 2023 года фиксированные взносы ИП идут в единой сумме на единый КБК. Для взносов 1% – отдельный КБК.

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Мы прокачали калькулятор фиксированных взносов ИП.

Обновлен алгоритм расчетов в соответствии с изменениями на 2023 год, в том числе, по КБК.

Помимо этого, для удобства использования полей «начало периода» и «конец периода» добавлено автоматическое изменение года в случае редактирования одного из полей.

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Калькулятор дает возможность рассчитать взносы не только за полный рабочий год, но и за отдельные периоды, если ИП открыл бизнес или закрыл его в течение года.

Напомним, до 2023 года в НК были прописаны отдельные суммы для фиксированных взносов ИП на пенсионное и медицинское страхование. С 2023 года такого деления нет.

Смотрите в нашей таблице сумму фиксированных взносов за 2023 год и КБК по этим взносам.

Взносы

Сумма

КБК

Фиксированные взносы

45 842

182 1 02 02000 01 1000 160

1% с дохода свыше 300 тыс. рублей

1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061

182 1 02 03000 01 1000 160

Итого (максимальная сумма)

257 061 + 45 842 = 302 903

 

 

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