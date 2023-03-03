Ипотека

Сбербанк компенсирует застройщикам уход от субсидируемых ставок

Центробанк собирается отказаться от рискованной «ипотеки от застройщика» с низкими ставками. Однако Сбербанк готовит продукты, которые поддержат спрос на ипотеку с околонулевыми ставками.

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Весной 2023 года Сбербанк запустит программы, которые компенсируют застройщикам уход от субсидируемых ставок. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исполнительного директора по работе с партнерами на первичном рынке дивизиона «Домклик» Алексея Чапика.

«На самом деле мы много подготовили релизов по продуктам для поддержки спроса на март, апрель будем пилотировать, запускать. Думаю, нас ждет интересный год, и каждый сможет под свою финансовую модель, планы продаж подобрать оптимальную программу», – сообщил Алексей Чапик.

Ранее мы писали, что Центробанк считает рискованной «ипотеку от застройщика» с околонулевыми ставками. За такими выгодными предложениями скрывается завышенная стоимость жилья.

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