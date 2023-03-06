Вернулись купюры номиналом пять и десять рублей

В конце 2022 года в нескольких регионах РФ выпустили в обращение купюры номиналом пять и десять рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на зампреда Банка России Сергея Белова.

Купюры не новые, они были в обращении раньше. Центробанк снова начал их печатать.

«Пять и десять рублей, они уже были в обращении, никуда не уходили, просто Банк России их не печатал, потому что в обращении находились монеты. Сейчас мы параллельно уже в конце прошлого года завезли их в регионы, в ряде регионов они входят в обращение, поэтому для наших граждан ничего нового не произошло», – сообщил Сергей Белов.

Летом 2023 года появятся модернизированные банкноты в 100 рублей, а также новые купюры номиналом 1 тыс. рублей и 5 тыс. рублей.