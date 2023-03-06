Как часто меняете работу, если нет повышения в должности и заработке

— Привет! Давно не виделись. Слышал, ты блогером работаешь.
— Давно нет. Бросила. Большая конкуренция.
— Понятненько.
— В оконную компанию устроилась. Пробовала выйти в свет. Но для меня оказалось высоковато.
— Ясно-понятно.
— Микрозаймы раздавала. Но тоже бросила.
— Почему?
— Да контора звучит как-то мелковато.
— Богатая биография, конечно.
— Программистом пробовала.
— И что?
— Знаешь, надоело сидеть на одном месте.
— А потом что?
— В ночной клуб устроилась.
— И как?
— Ну там особо ничего не светит. Ушла в бухгалтерию, понравилось.
— А что там?
— Высокие потолки в офисе. Огромные возможности для роста.