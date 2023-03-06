Карьера бухгалтера

Как часто меняете работу, если нет повышения в должности и заработке

Открываем дискуссию. Интересно узнать, много ли людей, которые работают на одну компанию десять-двадцать лет? Сколько в среднем вы сидите на одном рабочем месте?

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Как часто меняете работу, если нет повышения в должности и заработке
Иллюстрация: master1305/freepik

— Привет! Давно не виделись. Слышал, ты блогером работаешь.

— Давно нет. Бросила. Большая конкуренция.

— Понятненько.

— В оконную компанию устроилась. Пробовала выйти в свет. Но для меня оказалось высоковато.

— Ясно-понятно.

— Микрозаймы раздавала. Но тоже бросила.

— Почему?

— Да контора звучит как-то мелковато.

— Богатая биография, конечно.

— Программистом пробовала.

— И что?

— Знаешь, надоело сидеть на одном месте.

— А потом что?

— В ночной клуб устроилась.

— И как?

— Ну там особо ничего не светит. Ушла в бухгалтерию, понравилось.

— А что там?

— Высокие потолки в офисе. Огромные возможности для роста.

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