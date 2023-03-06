Промышленные предприятия получили льготные кредиты на 42 млрд рублей

В 2022 году более 42 млрд рублей выделили на льготные кредиты для системообразующих промпредприятий. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Поддержку получили почти 800 промышленных предприятий от 16 банков.

«В крайне сжатые сроки было обеспечено массовое кредитование по ставке ниже 11%, что позволило отраслям оперативно адаптироваться к новым условиям. За счёт господдержки в 42,5 млрд рублей почти 800 предприятий промышленности и торговли смогли привлечь 1,2 трлн рублей заемных средств», – сообщил Денис Мантуров.

Через региональные фонды развития (ФРП) промышленность получить льготные кредиты смогли 850 малых и средних предприятий. Они заняли больше 300 млрд рублей. В 2022 году ФРП профинансировал 256 проектов.

Также правительство запустило систему льготного кредитования для системообразующих торговых, промышленных и аграрных организаций. Предприятия АПК могут взять займы под 10%, а промышленные и торговые компании – под 11% годовых.