Кредитование

Промышленные предприятия получили льготные кредиты на 42 млрд рублей

Льготные кредиты получили почти 800 системообразующих организаций. 850 малых и средних предприятий заняли больше 300 млрд рублей.

Версия для печати

В 2022 году более 42 млрд рублей выделили на льготные кредиты для системообразующих промпредприятий. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Поддержку получили почти 800 промышленных предприятий от 16 банков.

«В крайне сжатые сроки было обеспечено массовое кредитование по ставке ниже 11%, что позволило отраслям оперативно адаптироваться к новым условиям. За счёт господдержки в 42,5 млрд рублей почти 800 предприятий промышленности и торговли смогли привлечь 1,2 трлн рублей заемных средств», – сообщил Денис Мантуров.

Через региональные фонды развития (ФРП) промышленность получить льготные кредиты смогли 850 малых и средних предприятий. Они заняли больше 300 млрд рублей. В 2022 году ФРП профинансировал 256 проектов.

Также правительство запустило систему льготного кредитования для системообразующих торговых, промышленных и аграрных организаций. Предприятия АПК могут взять займы под 10%, а промышленные и торговые компании – под 11% годовых.

Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

ФЛП-работодателям из ДНР надо зарегистрироваться ИП, чтобы иметь возможность сдавать отчеты

ФЛП из ДНР могут зарегистрироваться ИП и перейти на УСН до 30.06.2023 года. Но до этого момента они не освобождены от сдачи отчетности и уплаты налогов, в том числе, за работников.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Малый и средний бизнес

ФАС готовит гильотину для МСП

Меня смущает фраза «регуляторная гильотина». Ибо что бы автор изначально не вкладывал в это понятие, слово «гильотина» все же воспринимается как нечто обрушивающееся и отсекающее шею (или иной орган), но никак не режущее избыточное давление и регулирование государства.

ФАС готовит гильотину для МСП

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Банкротство физических лиц

Изменения в законе о банкротстве в 2023 году. Часть I. Внесудебное банкротство граждан

На данный момент судебная и внесудебная процедуры банкротства граждан определяют разный порядок действий гражданина и связанных с этим мероприятий и расходов.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
IT-компании

ПО, разработанное учредителем IT-компании, учитывают для доли доходов 70%

Для налоговых льгот IT-компании профильные доходы должны составлять не менее 70% всех доходов. Учитывают, в том числе, доходы от ПО, разработанного другой компаний, входящей в одну группу с данной компанией.

Читать еще